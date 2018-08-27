"Благодарю тебя". Симонян произнес речь на церемонии прощания с Парамоновым

Первый вице-президент РФС Никита Симонян во время прощания с Алексеем Парамоновым произнес речь, несмотря на непростые отношения с усопшим. Ветераны поругались, в том числе и из-за интервью Парамонова в рубрике "Разговор по пятницам".

- Сегодня мы провожаем Парамонова, обладателя множества наград, - начал Симонян. - Алексей пришел в "Спартак" на два года раньше меня - в 48-м. Отличало его огромное трудолюбие, преданность великому клубу и отдача всего себя. Он не обладал сверхталантом, но за счет трудолюбия он стал не только основным игроком "Спартака", но и сборной СССР. Выходя на тренировку мы слышали от него: "Работать, работать и работать". Я сегодня выражаю соболезнования от себя, поскольку, начиная с 49-го года, мы были вместе. Последние десятилетия нас оставалось четверо олимпийских чемпионов. Мы провожаем девятого олимпийского чемпиона. Благодарность за все тобою сделанное. (Арман МКРТЧЯН)