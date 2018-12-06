17:11 | Футбол — РПЛ

"Благодарен тренерам ЦСКА и партнерам по команде". Ахметов - о признании лучшим молодым игроком премьер-лиги

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Полузащитник ЦСКА  Ильзат Ахметов, признанный лучшим молодым футболистом премьер-лиги, заявил, что благодарен своему клубу за доверие. 20-летний хавбек выиграл этот приз по результатам опроса 100 тренеров.

- Я очень рад, что получил эту награду, - сказал Ахметов в интервью клубной пресс-службе. - В первую очередь благодарен тренерскому штабу ЦСКА и партнерам по команде, всему нашему клубу и болельщикам за то доверие, которое они мне оказали - без него я не смог бы играть. 

Также спасибо моим родным и близким за поддержку! Постараюсь дальше прогрессировать и буду много работать над собой!

В текущем сезоне Ахметов провел 18 матчей за ЦСКА и отметился 5 результативными передачами.

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