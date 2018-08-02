БК "Лига Ставок" увеличила максимальный возможный выигрыш на матчи РПЛ

1 августа в офисе российской премьер-лиги прошла традиционная пресс-конференция по итогам стартового тура чемпионата России. В ней приняли участие коммерческий директор Павел Суворов, директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин, спортивный директор Виктор Пышкин и заместитель генерального директора БК "Лига Ставок" Александр Егоров. Букмекерская компания продолжает сотрудничество с РПЛ сразу по нескольким направлениям, а также предлагает повышенный максимальный возможный выигрыш, который в текущем сезоне составит 50 миллионов рублей для обладателей VIP-статусов silver, gold и platinum.

"Все мы ожидаем от нового чемпионата еще более интересной спортивной борьбы, что мы и наблюдали в первом туре, – сказал Егоров. – Для компании это новый этап в развитии отношений с РПЛ в качестве генерального партнера, и новый этап в достижении тех целей, которые мы перед собой ставим. Отмечу, что по итогам первого тура компания смогла заработать – сумма ставок превысила сумму выплат на 28%. Действительно, в этом туре было несколько достаточно неожиданных результатов с точки зрения оценки шансов команд. В первую очередь, это нулевые ничьи фаворитов – "Локомотива" и ЦСКА. Что касается болельщицкого интереса, то выделяются три матча, которые в совокупности составили практически половину от всего объема ставок на первый тур. Это матчи "Спартак" – "Оренбург", "Уфа" – "Локомотив" и "Крылья Советов" – ЦСКА".

Несмотря на то, что сезон только начался, клиенты БК "Лига Ставок" активно заключают пари на его итоги. Фаворитом в букмекерской линии является "Зенит", чья победа в чемпионате оценивается аналитиками коэффициентом 2,50.

Журналистов на пресс-конференции интересовала также судьба премии "Лига Fair Play", ставшей неотъемлемым атрибутом лиги. Егоров заверил, что компания и дальше продолжит отмечать вклад в честную игру и каждый календарный месяц награждать победивший клуб памятным призом.

Напомним, что по итогам прошлого сезона итоговую премию "Лига Fair Play" получил ФК "Краснодар". Вручение ему приза состоится перед первым домашним матчем сезона против московского "Спартака" 18 августа.