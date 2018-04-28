БК "Лига Ставок" – трижды лауреат премии "Спорт и Россия"

27 апреля в Сочи были объявлены победители V ежегодной национальной премии в области спорта и здорового образа жизни "Спорт и Россия". Вместе с лауреатами в церемонии награждения приняли участие прославленные чемпионы Софья Великая, Евгений Алдонин, Яна Костенко, Александр Филимонов, Алексей Тищенко и многие другие. Ведущим мероприятия стал комментатор Юрий Розанов.

Букмекерская компания "Лига Ставок" впервые одержала победы сразу в двух номинациях: "Лучшая букмекерская компания" и "Лучший спонсорский проект футбольных соревнований".

Напомним, в 2016 и 2017 годах БК "Лига Ставок" победила в номинациях "Лучшая кампания по продвижению бренда с участием звезды спорта" и "Лучшая PR кампания по популяризации российского футбола" соответственно.

Отметим, что в категории "Лучший спонсорский проект футбольных соревнований" экспертная комиссия отметила беспрецедентное для отечественного спортивного рынка сотрудничество БК "Лига Ставок" и Российской футбольной премьер-лиги, в рамках которого компания выступает в статусе генерального партнера чемпионата России по футболу-2017/18.

На торжественной церемонии вручения почетные награды принял заместитель генерального директора БК "Лига Ставок" Александр Егоров:

– Для нас очень почетно и важно вот уже в третий раз быть отмеченными такой известной премией. Первые две номинации были получены нами в достаточно жестких условиях ведения деятельности. Закон, давший букмекерам новые рекламные возможности, был принят лишь год назад. Сейчас мы можем проводить свои маркетинговые активности, а также оказывать содействие в развитии профессионального и детско-юношеского спорта благодаря целевым отчислениям в федерации и лиги. БК "Лига Ставок" будет продолжать работать в том же направлении для того, чтобы наш спорт становился красочнее и интереснее с каждым годом.

Кроме того, в рамках мероприятия прошел форум с участием ключевых участников спортивного рынка России. В секции "Спортивное спонсорство: победы и поражения" Александр Егоров выступил с докладом о том, как букмекерский бизнес становится основным источником финансирования российского спорта. А модератором дискуссии "Тренды в продвижении здорового образа жизни" стала известная телеведущая Мария Орзул.