Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком года в Словении. Об это сообщает ЦСКА в своем официальном Твиттере.
19-летний хавбек в нынешнем сезоне в чемпионате России принял участие в 13 матчах. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов, одна игра в Кубке России. За основную сборную Словении Бийол сыграл три матча в нынешнем сезоне, столько же игр провел за молодежную сборную.
🇸🇮 Яка Бийол признан в Словении лучшим молодым игроком года! Так держать! 💪💪💪💪💪 pic.twitter.com/wiPzzykld2– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 января 2019 г.
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