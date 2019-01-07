Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком года в Словении. Об это сообщает ЦСКА в своем официальном Твиттере.

19-летний хавбек в нынешнем сезоне в чемпионате России принял участие в 13 матчах. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов, одна игра в Кубке России. За основную сборную Словении Бийол сыграл три матча в нынешнем сезоне, столько же игр провел за молодежную сборную.