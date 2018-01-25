15:54 | Футбол — РФПЛ

Бистрович взял в ЦСКА номер Еременко

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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович выбрал для выступлений за армейцев номер 25, информирует пресс-служба москвичей. Ранее под ним выступал отбывающий дисквалификацию Роман Еременко, контракт которого истек 30 июня прошлого года. Кроме того, по 25-м номером играл Элвер Рахимич, который сейчас работает тренером в ДЮСШ ЦСКА.

Бистрович перешел в ЦСКА 12 января. 19-летний хорват заключил с армейцами соглашение сроком на 4,5 года. По информации СМИ, красно-синие заплатили за футболиста 500 тысяч евро. Также в контракте игрока прописан пункт, по которому "Славен Белупо", его бывший клуб, получит 15 процентов от суммы последующей продажи.

ЦСКА купил. Но не нападающего // Таблица переходов РФПЛ

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/bistrovich-budet-vystupat-pod-25m-nomerom/

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Delavar-80

Быстрович, насколько я понял, это новая модель Быстрова, верно?

16:28