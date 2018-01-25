Бистрович взял в ЦСКА номер Еременко

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович выбрал для выступлений за армейцев номер 25, информирует пресс-служба москвичей. Ранее под ним выступал отбывающий дисквалификацию Роман Еременко, контракт которого истек 30 июня прошлого года. Кроме того, по 25-м номером играл Элвер Рахимич, который сейчас работает тренером в ДЮСШ ЦСКА.

Бистрович перешел в ЦСКА 12 января. 19-летний хорват заключил с армейцами соглашение сроком на 4,5 года. По информации СМИ, красно-синие заплатили за футболиста 500 тысяч евро. Также в контракте игрока прописан пункт, по которому "Славен Белупо", его бывший клуб, получит 15 процентов от суммы последующей продажи.