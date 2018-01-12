22:40 12 января | Футбол — РФПЛ

Бистрович – о первой тренировке в ЦСКА: "Мечтал играть рядом с такими звездами"

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Новичок ЦСКА полузащитник Кристиян Бистрович рад подписанию контракта с армейцами. По словам хавбека, ранее выступавшего за "Славен Белупо", он мечтал играть в одной команде с такими звездами, как Алан Дзагоев или Александр Головин.

– Конечно, ты мечтаешь, что однажды будешь играть плечом к плечу с великими звездами, – сказал Бистрович в интервью пресс-службе армейцев. – Сегодня мы тренировались с Дзагоевым, Головиным, братьями Березуцкими, Игнашевичем, Витинью.

Я не мог и мечтать, что однажды проведу тренировку с такими великими звездами. Они мен не знают, но я с ними великолепно знаком. Для меня честь, что смог подключиться к тренировочному процессу с такими футболистами.

ЦСКА купил. Но не нападающего

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=3G8FD-FDWsM

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Нефилим

Спринт------------так губит, что за последние 5 лет 3 золота и 2 серебра))) Прям результаты хуже некуда. Хоть болеть за команду отказывайся.

02:54

Спринт

Бмстрович сразу прогнулся под старослужащими ЦСКА, которые со звёздами футбола и рядом никогда не стояли. Команде надо менять почти всю защиту и крайне необходима пара нападающих, а берут хавбека. Только из-за маленькой цены. Гинер в последние годы губит команду, даже физрук с соседского двора это понял и сбежал с тонущего корабля.

02:16

Семь ветров

Сколько дыре то забил, в процессе знакомства с легендами))

02:15

zg

Нефилим-слышь,долбоклюв,10кратными станете,тогда и игогокайте.

01:26

Нефилим

Повизжите тут еще, одни с огромным бюджетом нас уже 3 год обойти не могут, вторые завоевали одно чемпионство за 16 лет против наших штук 6, даже не помню точную цифру.

23:58 12 января

Эугенио

Про Васина забыл упомянуть Защитник-огонь!!!))))

23:43 12 января

shpasic

такие мастера как Набабкин и Оланаре - космос.

23:32 12 января

fell62

Классно затроил инвалидов.

23:10 12 января

sidnet78

дзага и головин для него звёзды-а дзюбинео тогда будет идолом поклонения

22:47 12 января

sidnet78

А ГДЕ ОН ЗВЁЗД ВИДЕЛ?? ОН ДУМАЕТ -В РЕАЛ ИЛИ МАН.СИТИ ПОПАЛ?? Он не в тот поезд сел

22:45 12 января

warning_CSKA_is_here

Они мен не знают /// менЯ, поправьте, парни

22:44 12 января