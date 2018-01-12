Бистрович – о первой тренировке в ЦСКА: "Мечтал играть рядом с такими звездами"

Новичок ЦСКА полузащитник Кристиян Бистрович рад подписанию контракта с армейцами. По словам хавбека, ранее выступавшего за "Славен Белупо", он мечтал играть в одной команде с такими звездами, как Алан Дзагоев или Александр Головин.
– Конечно, ты мечтаешь, что однажды будешь играть плечом к плечу с великими звездами, – сказал Бистрович в интервью пресс-службе армейцев. – Сегодня мы тренировались с Дзагоевым, Головиным, братьями Березуцкими, Игнашевичем, Витинью.
Я не мог и мечтать, что однажды проведу тренировку с такими великими звездами. Они мен не знают, но я с ними великолепно знаком. Для меня честь, что смог подключиться к тренировочному процессу с такими футболистами.
Дополнительная информация
- Сергей Игнашевич
- Алан Дзагоев
- Василий Березуцкий
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Витинью дус Сантус
- Александр Головин
- Кристиян Бистрович
Нефилим
Спринт------------так губит, что за последние 5 лет 3 золота и 2 серебра))) Прям результаты хуже некуда. Хоть болеть за команду отказывайся.
02:54
Спринт
Бмстрович сразу прогнулся под старослужащими ЦСКА, которые со звёздами футбола и рядом никогда не стояли. Команде надо менять почти всю защиту и крайне необходима пара нападающих, а берут хавбека. Только из-за маленькой цены. Гинер в последние годы губит команду, даже физрук с соседского двора это понял и сбежал с тонущего корабля.
02:16
Семь ветров
Сколько дыре то забил, в процессе знакомства с легендами))
02:15
zg
Нефилим-слышь,долбоклюв,10кратными станете,тогда и игогокайте.
01:26
Нефилим
Повизжите тут еще, одни с огромным бюджетом нас уже 3 год обойти не могут, вторые завоевали одно чемпионство за 16 лет против наших штук 6, даже не помню точную цифру.
23:58 12 января
Эугенио
Про Васина забыл упомянуть Защитник-огонь!!!))))
23:43 12 января
shpasic
такие мастера как Набабкин и Оланаре - космос.
23:32 12 января
fell62
Классно затроил инвалидов.
23:10 12 января
sidnet78
дзага и головин для него звёзды-а дзюбинео тогда будет идолом поклонения
22:47 12 января
sidnet78
А ГДЕ ОН ЗВЁЗД ВИДЕЛ?? ОН ДУМАЕТ -В РЕАЛ ИЛИ МАН.СИТИ ПОПАЛ?? Он не в тот поезд сел
22:45 12 января
warning_CSKA_is_here
Они мен не знают /// менЯ, поправьте, парни
22:44 12 января