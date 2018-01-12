Бистрович – о первой тренировке в ЦСКА: "Мечтал играть рядом с такими звездами"

Новичок ЦСКА полузащитник Кристиян Бистрович рад подписанию контракта с армейцами. По словам хавбека, ранее выступавшего за "Славен Белупо", он мечтал играть в одной команде с такими звездами, как Алан Дзагоев или Александр Головин.

– Конечно, ты мечтаешь, что однажды будешь играть плечом к плечу с великими звездами, – сказал Бистрович в интервью пресс-службе армейцев. – Сегодня мы тренировались с Дзагоевым, Головиным, братьями Березуцкими, Игнашевичем, Витинью.

Я не мог и мечтать, что однажды проведу тренировку с такими великими звездами. Они мен не знают, но я с ними великолепно знаком. Для меня честь, что смог подключиться к тренировочному процессу с такими футболистами.

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