Билялетдинов ведет переговоры с зарубежными клубами

Экс-полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов сообщил, что ведет переговоры о контракте как с российскими, так и с иностранными клубами. 32-летний россиянин является свободным агентом, так как у него вчера закончился контракт с казанской командой.

- Переговоры ведутся, но пока определенной ясности нет, - цитирует "Р-Спорт" Билялетдинова. - Рассматриваются как российские, так и иностранные команды. Что касается информации о переходе в московский "Арарат", то я об этом ничего не знаю, сам только в прессе читал.