Билялетдинов подписал контракт со "СКА-Хабаровск"

"СКА-Хабаровск" на своей странице в Инстаграме объявил о подписании контрактов с новым тренерским штабом. Командой будет руководить Ринат Билялетдинов, а помогать ему будут Евгений Бондаренко и Дмитрий Тяпушкин. Соглашения со специалистами рассчитаны до конца следующего сезона.

"Наш клуб официально оформил отношения с новым тренерским штабом. Главным тренером назначен Ринат Билялетдинов. Помогать ему будут тренер по физической подготовке Евгений Бондаренко и тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин. Контракты наставников рассчитаны на 1,5 года. Добро пожаловать в "СКА-Хабаровск", - говорится в сообщении.