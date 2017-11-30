Билеты на матч "Зенит" – "Урал" будут бесплатными для детей до 12 лет

Перед матчем "Зенит" – "Урал" на стадионе "Санкт-Петербург" откроется новогодний "Фан-Променад". Кроме того, в честь наступающих праздников петербургский клуб сделал бесплатным вход на игру для всех болельщиков младше 12 лет.

Дети смогут попасть на стадион по пригласительным билетам, которые распространяются в клиентском офисе "Зенита" и в кассах стадиона "Санкт-Петербург" (только в день матча). Для того, чтобы получить такой билет необходимо предъявить свидетельство о рождении.

При этом "Зенит" обращает внимание, что дети до 12 лет смогут попасть на стадион "Санкт-Петербург" исключительно в сопровождении взрослых.