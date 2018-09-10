Билеты на матч "Зенит" - "Локомотив" стоят от 600 рублей

"Зенит" на официальном сайте объявил о старте продаж билетов на матч 8-го тура чемпионата России против "Локомотива". Самые дешевые билеты болельщики смогут приобрести за 600 рублей, самые дорогие - за 11 тысяч рублей.

Встреча между лидером этого розыгрыша премьер-лиги и действующим чемпионом страны состоится 23 сентября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 16.30 по московскому времени.

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