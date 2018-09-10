Билеты на матч "Зенит" - "Локомотив" стоят от 600 рублей

"Зенит" на официальном сайте объявил о старте продаж билетов на матч 8-го тура чемпионата России против "Локомотива". Самые дешевые билеты болельщики смогут приобрести за 600 рублей, самые дорогие - за 11 тысяч рублей.
Встреча между лидером этого розыгрыша премьер-лиги и действующим чемпионом страны состоится 23 сентября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 16.30 по московскому времени.
Друзья, долгожданные билеты на матч #ЗенитЛоко уже в продаже!– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 10 сентября 2018 г.
Стоимость самых дешевых составляет 600 рублей.
Купить: https://t.co/5h9Cn02TEB pic.twitter.com/yZBMRcA6Er