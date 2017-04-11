Билеты на матч со "Спартаком" продадут только посещавшим одну из предыдущих игр ЦСКА

Билеты на матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" начнут продаваться с 27 апреля, сообщает официальный сайт клуба. На игру смогут попасть только обладатели билетов на игры с "Ростовом" или "Локомотивом", которые состоятся 15 и 26 апреля. Билет должен быть сосканирован турникетом в день игры.

Билеты на трибуны A или S на "Ростов" или "Локомотив" не дадут возможности купить билет на центральную трибуну на игру со "Спартаком".

На каждый предъявленный в кассе билет можно будет приобрести только один билет на игру со "Спартаком". Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 30 апреля.