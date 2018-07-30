Билеты на матч с "Уфой" будут бесплатными для болельщиков "Локомотива"

"Локомотив" в Твиттере сообщил, что болельщики железнодорожников смогут бесплатно посетить матч 1-го тура чемпионата России против "Уфы". Встреч пройдет сегодня, 30 июля, в столице Башкортостана.

"Друзья, билеты на матч "Уфа" – "Локомотив" в сектор болельщиков "Локо" сегодня будут бесплатными! Их можно получить около входа на сектор "Север-1". Вход на стадион будет открыт за 1,5 часа до начала встречи", – говорится в сообщении столичного клуба.

"Уфа" – "Локомотив": чемпионата России по футболу, 30 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

⚠️ Друзья, билеты на матч #УфаЛоко в сектор болельщиков "Локо" сегодня будут бесплатными! Их можно получить около входа на сектор "Север-1". Вход на стадион будет открыт за 1,5 часа до начала встречи. pic.twitter.com/HrJwreMraW – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 июля 2018 г.

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