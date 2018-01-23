Билеты на матч "Локомотив" - "Спартак" будут стоить от 1800 рублей

"Локомотив" на своем сайте объявил о старте продаж билетов на матч 21-го тура чемпионата России против "Спартака". Билеты на игру, которая пройдет 4 марта, будут стоить от 1800 рублей.

Отмечается, что владельцы клубных карт "Локомотива" смогут приобрести билеты на матч со скидкой 50 процентов. Максимальная стоимость билета составляет 25 тысяч рублей.

Кроме того, "Локомотив" открыл продажу на матч 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 22 февраля против "Ниццы". Минимальная стоимость билета на игру с "Ниццей" составляет 350 рублей.