Билеты на матч ЦСКА – "Спартак" поступили в свободную продажу

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о старте свободной продажи билетов на матч 6-го тура чемпионата России против "Спартака". Встреча состоится 12 августа на "Арене ЦСКА", начало игры – в 17.30 по московскому времени.

Для покупки доступны билеты на центральные трибуны "C" и "K". Стоимость самых дешевых билетов составляет 2 500 рублей, самых дорогих – 4 900 рублей. Билеты на ВИП-ложу доступны по цене – 30 500 рублей.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Спартак"