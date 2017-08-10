Билеты на матч ЦСКА – "Спартак" поступили в свободную продажу

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о старте свободной продажи билетов на матч 6-го тура чемпионата России против "Спартака". Встреча состоится 12 августа на "Арене ЦСКА", начало игры – в 17.30 по московскому времени.
Для покупки доступны билеты на центральные трибуны "C" и "K". Стоимость самых дешевых билетов составляет 2 500 рублей, самых дорогих – 4 900 рублей. Билеты на ВИП-ложу доступны по цене – 30 500 рублей.
Стартовала свободная продажа билетов на дерби #ЦСКАСпартак, в том числе онлайн https://t.co/tWjOrdtQju pic.twitter.com/pSvrUATpJS– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 августа 2017 г.