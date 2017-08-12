Билеты на дерби ЦСКА - "Спартак" продаются почти на любую центральную трибуну

Билеты на дерби ЦСКА – "Спартак" еще остаются в свободной продаже, передает со стадиона на Песчаной улице корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Как сообщили в кассе арены, билеты остаются почти на все центральные трибуны, за исключением 517, которая выкуплена, и 511, которая закрыта. Ажиотажа у касс за 3 часа до матча пока не наблюдается.

Встреча 6-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.

Перед дерби. Live!

В кассах говорят, что есть билеты почти на все центральные трибуны. По краям ещё много билетов, ближе к центру поменьше pic.twitter.com/Yf4HHYE5yn – Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 12 августа 2017 г.