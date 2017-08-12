14:57 | Футбол — РФПЛ

Билеты на дерби ЦСКА - "Спартак" продаются почти на любую центральную трибуну

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Билеты на дерби ЦСКА "Спартак" еще остаются в свободной продаже, передает со стадиона на Песчаной улице корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Как сообщили в кассе арены, билеты остаются почти на все центральные трибуны, за исключением 517, которая выкуплена, и 511, которая закрыта. Ажиотажа у касс за 3 часа до матча пока не наблюдается.

Встреча 6-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.

Перед дерби. Live!

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Пчёлка

всё как обычно, с нищих брать не чего... у конявых на атребутику даже денег нет, придётся по закону отжимать у барыг, не законная предпринимательская деятельность...

15:19