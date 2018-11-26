Билетная выручка клубов РПЛ в сезоне-2017/18 выросла до 3 миллиардов рублей

Билетная выручка российских футбольных клубов, представляющих премьер-лигу, во всех турнирах выросла до 3,02 миллиарда рублей, говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола компании PwC.

Выручка по сравнению с предыдущим сезоном выросла на 54,6%. Чуть меньше половины из общей суммы составила выручка от продаж билетов на матчи РПЛ. Кроме того клубы премьер-лиги продали абонементов на 695 тысяч рублей. Основной причиной выручки составил рост посещаемости матчей премьер-лиги. (Александр Рогулев)

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