Bild: "Вердер" ведет переговоры с Таски

Защитник "Спартака" Сердар Таски может покинуть команду во время зимнего трансферного окна. Как сообщает Bild, в услугах игрока обороны заинтересован "Вердер". Отмечается, что немецкий клуб уже начал переговоры с футболистом.

Контракт Таски со "Спартаком" истекает летом 2018 года. Сегодня защитник не вошел в заявку команды на контрольный матч против "Астаны" (2:3). Как сообщил директор департамента красно-белых по связям с общественностью Леонид Трахтенберг , у 30-летнего немца легкая травма. Таски должен вернуться в строй ко второму сбору.