Бикфалви - в основе "Урала" на матч с "Амкаром"

Стали известны стартовые составы "Амкара" и "Урала" на матч 15-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появится нападающий уральцев Эрик Бикфалви.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Милькович, Шаваев, Костюков, Гол, Эззатоллахи, Бодул.

Запасные: Хомич, Мельников, Конде, Огуде, Прокофьев.

"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, Евсеев, Кулаков, Бумаль, Ильин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Ароян, Фидлер, Емельянов, Чантурия, Глушков.

Матч "Амкар" - "Урал" пройдет сегодня, 29 октября. Начало - в 11.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.