Бикфалви продлил контракт с "Уралом"

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви сообщил о продлении контракта с клубом. По словам хавбека, он продолжает изучать русский язык.

- Я недавно переподписал контракт, останусь в команде еще на несколько лет, - сказал Биккфалви в интервью клубной пресс-службе. - С каждым днем говорю по-русски все лучше. К концу контракта буду совсем хорошо говорить.

Последнюю фразу Бикфалви произнес на русском языке.

Румынский хавбек защищает цвета "Урала" с начала 2017 года, а до этого полсезона провел в "Томи". В текущем чемпионате он провел 18 матчей и забил 5 голов.