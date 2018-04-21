Бикфалви - первый румын, который забил в премьер-лиге восемь голов за сезон

Победный гол в ворота "Анжи" (1:0) стал для Эрика Бикфалви восьмым в текущем чемпионате России. До полузащитника "Урала" никому из румынских футболистов не удавалось за один сезон отличиться больше семи раз.



Именно столько мячей в сезоне-2009 записал на свой счет форвард "Терека" (теперь клуб называется "Ахмат". – Прим. "СЭ") Даниэл Панку. Всего в высшем российском дивизионе голами отмечались 20 румын, лучший результат принадлежит Георге Грозаву - 19, Бикфалви с 13 точными ударами - второй. (Кирилл БУРДАКОВ)