21:10 21 апреля | Футбол — РФПЛ

Бикфалви - первый румын, который забил в премьер-лиге восемь голов за сезон

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Победный гол в ворота "Анжи" (1:0) стал для Эрика Бикфалви восьмым в текущем чемпионате России. До полузащитника "Урала" никому из румынских футболистов не удавалось за один сезон отличиться больше семи раз.

Именно столько мячей в сезоне-2009 записал на свой счет форвард "Терека" (теперь клуб называется "Ахмат". – Прим. "СЭ") Даниэл Панку. Всего в высшем российском дивизионе голами отмечались 20 румын, лучший результат принадлежит Георге Грозаву - 19, Бикфалви с 13 точными ударами - второй. (Кирилл БУРДАКОВ)

Анжи - Урал

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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freak

А Киркоров?!

23:00 21 апреля

resifi

СЭ не смешите людей!Георги Грозав забил всего 7 мячей в Чемпионате России, а 19 мячей забил Георги Букур!

21:40 21 апреля

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