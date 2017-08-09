Бикфалви открыл счет в матче "Урал" - "Зенит"

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви забил первый мяч в игре 5-го тура чемпионата России против "Зенита". Румын отличился ударом головой на 35-й минуте встречи после подачи с правого фланга хавбека Николая Димитрова.

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"