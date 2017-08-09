Бикфалви открыл счет в матче "Урал" - "Зенит"

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви забил первый мяч в игре 5-го тура чемпионата России против "Зенита". Румын отличился ударом головой на 35-й минуте встречи после подачи с правого фланга хавбека Николая Димитрова.
Трансляция матча "Урал" – "Зенит"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #УралЗенит 1:0 35' Эрик Бикфалви pic.twitter.com/RVljsl80Ar– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
burmistr
Комментатор ТинТВ так брызжет сине-бело-голубой слюной,что невольно пожалдеешь об уходе Геннадия Сергеевича.
19:06
PiratDen
как не печально но все по делу
18:17