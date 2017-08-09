18:07 | Футбол — РФПЛ

Бикфалви открыл счет в матче "Урал" - "Зенит"

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Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви забил первый мяч в игре 5-го тура чемпионата России против "Зенита". Румын отличился ударом головой на 35-й минуте встречи после подачи с правого фланга хавбека Николая Димитрова.

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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burmistr

Комментатор ТинТВ так брызжет сине-бело-голубой слюной,что невольно пожалдеешь об уходе Геннадия Сергеевича.

19:06

PiratDen

как не печально но все по делу

18:17