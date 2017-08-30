Бикфалви - лучший игрок "Урала" в августе

Лучшим игроком "Урала" в августе болельщики команды признали полузащитника Эрика Бикфалви, информирует официальный сайт клуба. На победу также претендовали Ярослав Годзюр, Николай Димитров, Вараздат Ароян, Грегор Балажиц и Георгий Чантурия. По итогам опроса, наибольшее количество голосов получил Бикфалви, с незначительным перевесом победив Годзюра. Также в тройку лучших вошел Димитров.

Отметим, что для Бикфалви подобный приз уже второй в этом году. В марте прошлого сезона он также становился лучшим игроком месяца.

В августе Бикфалви провел в составе "Урала" все пять матчей. В каждом из них полузащитник выходил на поле с первых минут, в двух встречах был заменен. На его счету два забитых мяча – в ворота "Зенита" и тульского "Арсенала".

Сейчас Бикфалви находится в расположении сборной Румынии. По возвращении в Екатеринбург он получит из рук болельщиков традиционный приз – вязаного Шмеля.