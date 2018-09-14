16:23 | Футбол — РПЛ

Бикфалви - лучший игрок месяца в "Урале"

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Нападающий "Урала"  Эрик Бикфалви признан лучшим игроком екатеринбургского клуба в июле и августе. 30-летний румын получил от болельщиков вязаного шмеля, который стал пятым в его коллекции. 

Естественно, приятно, когда тебя признают лучшим игроком команды, - приводит слова Бикфалви официальный сайт "Урала". - Но для меня лучше, чтобы этот приз вручали команде. Потому что на поле выходит команда. И лучше бы давали одного большого шмеля, а не двадцать пять маленьких.

"Урал" занимает 15-е место в РПЛ после шести туров. Бикфалви принял участие в 6 матчах чемпионата России и забил 3 гола.

Все о чемпионате России - здесь

Дополнительная информация

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/erik-bikfalvi-poluchil-pyatogo-shmelya-ot-bolelshhikov

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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