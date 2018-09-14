Бикфалви - лучший игрок месяца в "Урале"

Нападающий "Урала" Эрик Бикфалви признан лучшим игроком екатеринбургского клуба в июле и августе. 30-летний румын получил от болельщиков вязаного шмеля, который стал пятым в его коллекции.

Лучший игрок #ФКУрал в июле и августе Эрик Бикфалви получил от болельщиков вязаного шмеля. Награждение состоялось сегодня перед началом тренировки. Этот специальный приз от болельщиков стал уже пятым в коллекции полузащитника.

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- Естественно, приятно, когда тебя признают лучшим игроком команды, - приводит слова Бикфалви официальный сайт "Урала". - Но для меня лучше, чтобы этот приз вручали команде. Потому что на поле выходит команда. И лучше бы давали одного большого шмеля, а не двадцать пять маленьких.

"Урал" занимает 15-е место в РПЛ после шести туров. Бикфалви принял участие в 6 матчах чемпионата России и забил 3 гола.

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