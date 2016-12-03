11:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бибрас Натхо: "Урал" играет в очень позитивный футбол"

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Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" выразил мнение, что встреча обещает быть для армейцев непростой. Игра пройдет 3 декабря, начало - в 14.00 по московскому времени.

- "Урал" играет в очень позитивный футбол, - цитирует официальный твиттер ЦСКА Натхо. - Иногда я смотрел на матчи в нынешнем году, могу сказать, что и состав у команды хороший, и самоотдача на должном уровне. Знаю, что недавно уральцы сменили тренера, но примерно с тех пор не попадал на трансляции их игр по ТВ, поэтому до теоретического занятия вряд ли многое скажу об их футболе.

Дополнительная информация

https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/804943254974320640

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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