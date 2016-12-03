Бибрас Натхо: "Урал" играет в очень позитивный футбол"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" выразил мнение, что встреча обещает быть для армейцев непростой. Игра пройдет 3 декабря, начало - в 14.00 по московскому времени.

- "Урал" играет в очень позитивный футбол, - цитирует официальный твиттер ЦСКА Натхо. - Иногда я смотрел на матчи в нынешнем году, могу сказать, что и состав у команды хороший, и самоотдача на должном уровне. Знаю, что недавно уральцы сменили тренера, но примерно с тех пор не попадал на трансляции их игр по ТВ, поэтому до теоретического занятия вряд ли многое скажу об их футболе.