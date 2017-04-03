Бибрас Натхо: "Спартак" может занервничать, если потеряет очки"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в интервью клубной пресс-службе отметил напряженность чемпионской гонки. Он добавил, что армейцы не могут позволить себе терять очки.

– Команда, которая идет на первом месте, может начать нервничать, поскольку их отрыв не увеличивается, а ЦСКА и "Зенит" вновь одержали победы. Может ли это давить на "Спартак"?

– Когда мы уходили на зимнюю паузу и отставание было девять очков, меня спрашивали: "борьба окончена?" Но в российском чемпионате все возможно. В любом туре любая команда может выиграть или проиграть. Считаю, что если в ближайшие два-три тура они потеряют очки, могут уже занервничать. Мы же сейчас не имеем права терять очки.

– Команду ждет тяжелый выезд в Краснодар. Что скажете об этой игре?

– Мы обязаны побеждать, другого выбора нет. "Краснодар" – одна из лучших команд России, против них сложно играть. Но мы должны суметь подавить их, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть.