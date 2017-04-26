Бибрас Натхо: "Спартак" догнать реально"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо после победы над "Локомотивом" (4:0) в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что в преддверии матча следующего тура против "Спартака" большое количество голов в этой встрече не имеют значения. Также футболист отметил, что догнать красно-белых в турнирной таблице – реально.

– ЦСКА не всегда удается много забивать. Насколько важна для вашей команды была крупная победа перед дерби со "Спартаком"?

– Вы правы, мы не забиваем много мячей, а в последнем матче у нас вообще не было голов. Сегодня мы сумели реализовать все представившиеся возможности, – сказал Натхо. – Но в преддверии дерби это ничего не значит. Дерби стоит особняком и не важно, сколько мячей ты забил накануне.

– Насколько реально догнать "Спартак"?

– В российской лиге – да.

– Как надо играть, чтобы победить.

– Неважно, как мы будем играть. Главное – победить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Локомотив"