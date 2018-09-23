Бибрас Натхо пожелал ЦСКА удачи в матче со "Спартаком"

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, выступающий за "Олимпиакос", пожелал армейцам удачи в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "Спартака".

- Привет, парни. Как дела? Хочу пожелать вам удачи в сегодняшнем матче. В большом дерби. Я знаю, как важно выиграть этот матч. Для болельщиков, для клуба и для вас, парни. Я хочу сказать вам одно. Выложитесь сегодня на поле по-максимуму. Боритесь за каждый мяч. И сделайте все возможное. Я уверен, вы победите. Хочу еще раз пожелать вам удачи. Я сегодня с вами.

ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

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