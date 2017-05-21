Бибрас Натхо: "Попадание в Лигу чемпионов - исключительный результат для ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо после победы в матче 30-го тура чемпионата России против "Анжи" (4:0) подвел итоги сезона. Хавбек отметил, что попадание в квалификацию Лиги чемпионов является хорошим результатом для армейцев.

– ЦСКА является клубом, который всегда стремится к чемпионскому титулу, – сказал Натхо. – По тем обстоятельствам, которые сложились в этом сезоне – попадание в Лигу чемпионов является исключительным достижением.

Будет очень трудно выйти в групповой турнир. Главное, что мы вновь примем участие в Лиге чемпионов. Под конец сезона команда набрала хорошую форму и заслужила результат своей игрой.

Моя игра? В последнее время и я набрал хорошую форму. Результат изменяется коллективными достижениями, но я доволен своей игрой. (Эли ШВИДЛЕР)