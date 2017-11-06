Бибрас Натхо: "Обязательно обыграли бы "Локомотив", если бы не удаление"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо после матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2) отметил, что судья Сергей Карасев мог не удалять с поля полузащитника армейцев Хетага Хосонова. Также израильский хавбек сказал, что до перерыва красно-синие превосходили соперника.

– Все прекрасно видели, насколько разными по уровню были две команды, насколько мы превосходили в первом тайме соперника, – цитирует официальный сайт ЦСКА Натхо, – Если бы не удаление, мы бы обязательно выиграли. Вдесятером тоже боролись, играли за победу, но за три минуты до конца пропустили гол. Теперь мы думаем о следующей игре.

– Согласны ли, что можно было не давать две карточки Хетагу Хосонову?

– Надо смотреть повторы. Первая карточка точно была по делу. Что касается второй – 49-я минута, фол в центре поля, никакой угрозы в этот момент соперник не оказывал… Думаю, можно было и не давать желтую. Но случилось то, что случилось.

– Как сориентировались в ситуации с голом?

– В футболе такое случается, надо чувствовать момент. Витинью подавал на Дзагоева, он сбрасывал во вратарскую, Понтус сбросил, и даже не я нашел мяч, а мяч нашел меня. Я оказался один и ударил по пустым воротам.

– Очень оригинальное празднование гола. Мы видели, как ваш сын кувыркался перед трибунами после одного из матчей. Это взаимосвязано?

– Да, этот гол я посвятил сыну. В прошлый раз, когда мы забили гол, болельщики скандировали его имя. И это был ответный жест.

– Ничья с "Локомотивом" означает, что ЦСКА до сих пор в борьбе за чемпионство. Какие шансы у команды?

– Мы надеялись победить. Если бы выиграли, наши шансы существенно возросли бы. Но даже при таком раскладе до конца сезона еще много туров. Ничего не потеряно. Мы не отпустили соперника вперед, поэтому шансы хорошие.