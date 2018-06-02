Полузащитник Бибрас Натхо объявил об уходе из ЦСКА. Как отметил, 30-летний хавбек сборной Израиля, сегодня истек его контракт с армейцами. Ранее сообщалось, что Натхо получил предложения от клубов из Турции, но сам хочет играть в Испании.
– Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провел потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все, – написал Натхо в Инстаграме.
В России Натхо играл почти восемь лет за "Рубин" и ЦСКА. В прошлом сезоне в составе армейцев он провел 44 матча, забил 5 голов и сделал 10 передач.
Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провёл потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все. ❤️💙🙏🏻 Today I finished my contract in Cska. I had a beautiful and unforgettable time, I’ll miss the team, the players, the amazing fans and the city. Thank you for everything. ❤️💙🙏🏻🐎🐎🐎🐎 📷:@dentyrin
King's Bounty IX
Удачи !
16:58
Sandy45
Спасибо, Бибрас. Удачи в Испании.
15:57
resifi
Бибрас Натхо - 142 игры,28 голов за ЦСКА! Спасибо Бибрас за всё!
15:44