15:31 | Футбол — РФПЛ

Бибрас Натхо объявил об уходе из ЦСКА

Бибрас НАТХО. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Бибрас НАТХО. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Полузащитник Бибрас Натхо объявил об уходе из ЦСКА. Как отметил, 30-летний хавбек сборной Израиля, сегодня истек его контракт с армейцами. Ранее сообщалось, что Натхо получил предложения от клубов из Турции, но сам хочет играть в Испании.

– Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провел потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все, – написал Натхо в Инстаграме.

В России Натхо играл почти восемь лет за "Рубин" и ЦСКА. В прошлом сезоне в составе армейцев он провел 44 матча, забил 5 голов и сделал 10 передач.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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King's Bounty IX

Удачи !

16:58

Sandy45

Спасибо, Бибрас. Удачи в Испании.

15:57

resifi

Бибрас Натхо - 142 игры,28 голов за ЦСКА! Спасибо Бибрас за всё!

15:44

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