Полузащитник Бибрас Натхо объявил об уходе из ЦСКА. Как отметил, 30-летний хавбек сборной Израиля, сегодня истек его контракт с армейцами. Ранее сообщалось, что Натхо получил предложения от клубов из Турции, но сам хочет играть в Испании.

– Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провел потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все, – написал Натхо в Инстаграме.

В России Натхо играл почти восемь лет за "Рубин" и ЦСКА. В прошлом сезоне в составе армейцев он провел 44 матча, забил 5 голов и сделал 10 передач.​