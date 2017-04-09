Бибрас Натхо: "Краснодар" - одна из лучших команд России"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что команда должна побеждать. Матч в Краснодаре состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.
– Мы обязаны побеждать, выбора нет, – цитирует клубная пресс-служба Натхо. – "Краснодар" – одна из лучших команд России. Против нее сложно играть, но мы должны превзойти их, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть.
#Matchday!– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 9 апреля 2017 г.
⚽️ #КраснодарЦСКА
🏆 #РФПЛ
⏰ 16:30 мск
🏟 Стадион ФК Краснодар
📺 #МатчТВ и Наш футбол pic.twitter.com/UJM5IhMoh7