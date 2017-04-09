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Бибрас Натхо: "Краснодар" - одна из лучших команд России"

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Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что команда должна побеждать. Матч в Краснодаре состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

– Мы обязаны побеждать, выбора нет, – цитирует клубная пресс-служба Натхо. – "Краснодар" – одна из лучших команд России. Против нее сложно играть, но мы должны превзойти их, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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