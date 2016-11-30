Бибрас Натхо: "Игроки ЦСКА не придают значения информации об уходе Слуцкого"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо после победы над "Оренбургом" (2:0) в домашнем матче 16-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что встреча была тяжелой. Также израильский хавбек сказал, что в команде не придают значения информации о возможном уходе главного тренера Леонида Слуцкого.

– Был очень тяжелый матч, тяжелое поле, – подчеркнул Натхо. – Но самое главное – мы победили.

– В команде масса тактических изменений – Вернблум иногда играет в атаке, Игнашевич вышел сегодня вышел в опорную зону – как вы к этому адаптируетесь?

– У нас кадровые потери, мы недосчитываемся ребят. Тренеры что-то изобретают, мы все готовы к этому. Понтус иногда играет в атаке, это естественные перестановки. Мы сами должны находить решение из сложившейся ситуации.

– Сейчас много разговоров о будущем Слуцкого в ЦСКА – насколько влияет это на подготовку?

– Мы не слушаем эти разговоры. Только если кто-то из представителей клуба скажет нам об этом, или сам Леонид Викторович подойдет и скажет об уходе, тогда мы поверим. А так мы расцениваем это как слухи и не придаем большого внимания.