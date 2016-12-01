Бибрас Натхо: "ЦСКА важно уйти на перерыв в чемпионате России на мажорной ноте"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо отметил важность победы в матче 16-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:0). По словам хавбека, реализовавшего пенальти, красно-синие не должны обращать внимание, каким образом команда забивает голы.

- Было очень тяжело играть, холодно и поле не лучшего качества, - приводит пресс-служба армейцев слова Натхо. - Но это все не в счет, самое главное - мы победили и взяли три очка.

- Вы реализовали пенальти второй раз подряд. Как оцените свою игру?

- Надо забивать, неважно, с пенальти или с игры. В прошлый раз мой гол не привел к победе, сегодня позволил выиграть, это очень приятно.

- Каким будет настрой на "Урал"? Это будет заключительный домашний матч в календарном году.

- Мы обязаны побеждать. Будет еще один тяжелый матч, но мы сделаем все, что можем, чтобы выиграть. Нам крайне важно уйти на перерыв в чемпионате России на мажорной ноте.