Бибрас Натхо: "ЦСКА хочет сохранить набранный ход после победы над "Базелем"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что победа очень важна для его команды. Он также добавил, что армейцы хотят сохранить набранный ход после победы над "Базелем" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

– Сегодня будет непростой матч, тем более это дерби, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Натхо. – Мы боремся с "Локомотивом" в чемпионате, они идут на первом месте, так что победить очень важно. Кроме того, мы хотим сохранить набранный ход после победы в Базеле.

Матч "Локомотив" – ЦСКА пройдет сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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