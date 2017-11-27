Бибрас Натхо: "Благодарен Бердыеву, но сейчас я всего себя посвящаю ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо после матча 18-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) отметил сложность поединка. По его словам, армейцам было непросто в связи с игрой в Лиге чемпионов против "Бенфики" (2:0).

– Очень тяжелый матч, - цитирует пресс-служба ЦСКА Натхо. - После Лиги чемпионов всегда сложно играть, тем более против "Рубина" на их домашней арене. Но мы проделали хорошую работу.

– Есть мнение, что против "Рубина" нельзя пропускать первыми. Сегодня ЦСКА открыл счет, и затем все сложилось хорошо. Действительно ли это очень важно?

– Да. Если в игре с "Рубином" пропускаешь первым, на 80 процентов ты проиграешь матч. Мы не позволили им забить, открыли счет, игра раскрылась, и мы могли больше контролировать ее ход. У них практически не было шансов что-то сделать у наших ворот.

– У ЦСКА кадровые проблемы, сложнейший календарь, но команда продолжает побеждать. С чем это связано? С характером?

– У нас очень опытные футболисты. Костяк команды состоит из ребят, которые выступают за нее по 11-13 лет, и все это время идут в лидерах. Это говорит о классе игроков. Да, у нас есть определенные кадровые проблемы, но мы – ЦСКА, играем на победу в каждом матче, и в Лиге чемпионов, и в национальном первенстве.

– Вы раньше выступали за "Рубин" и для вас этот матч наверняка был особенным. Как себя настраивали?

– Я уже немного справился со своими эмоциями, а вот первый матч против "Рубина" был для меня волнительным. Я четыре года провел здесь с этим тренером. Я благодарен ему, городу, но сейчас я всего себя посвящаю ЦСКА.

– По общему мнению вы провели великолепный матч, но не повезло с пенальти. Что случилось?

– Я хорошо пробил пенальти. Это не тот удар, что был в ворота "Уфы". Может, тренер вратарей "Рубина" неплохо знает меня, подсказал, куда может пойти удар, и голкипер сделал удачный сейв. Не ошибается только тот, кто не бьет пенальти. Если мне еще раз скажут бить пенальти, я сделаю это.