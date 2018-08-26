Безумный фан-сектор "Уфы"

В эти минуты проходит матч пятого тура российской премьер-лиги между "Уфой" и "Зенитом". Встреча проходит на стадионе "Нефтяник".

На матче активную поддержку "Уфе" оказывает женский фан-сектор. Десятки девушек в розовых мантиях отдают все силы ради успеха любимой команды. На секторе можно заметить плакаты, которые образует текст: "Томаров наш тренер".

Отметим, что женский фан-сектор "Уфы" возник в сезоне-2016/17.

"Уфа" – "Зенит": чемпионат России по футболу, 5-й тур, 26 августа 2018 онлайн-трансляция