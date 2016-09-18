Безуглов станет консультировать "Локо" по медицинским вопросам

По информации "СЭ", врач сборной России Эдуард Безуглов станет советником по медицинским вопросам в московском "Локомотиве".
Речь идет о консультациях руководства клуба без официального оформления и статуса. Безуглов, который продолжает работу в штабе национальной сборной, не будет вмешиваться в работу медицинской службы главной команды "Локомотива".
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