Безуглов станет консультировать "Локо" по медицинским вопросам

По информации "СЭ", врач сборной России Эдуард Безуглов станет советником по медицинским вопросам в московском "Локомотиве".

Речь идет о консультациях руководства клуба без официального оформления и статуса. Безуглов, который продолжает работу в штабе национальной сборной, не будет вмешиваться в работу медицинской службы главной команды "Локомотива".

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