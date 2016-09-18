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Безуглов станет консультировать "Локо" по медицинским вопросам

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По информации "СЭ", врач сборной России Эдуард Безуглов станет советником по медицинским вопросам в московском "Локомотиве".

Речь идет о консультациях руководства клуба без официального оформления и статуса. Безуглов, который продолжает работу в штабе национальной сборной, не будет вмешиваться в работу медицинской службы главной команды "Локомотива".

Юрий Васильков и Эдуард Безуглов: "Капелло заставляет врача рисковать. В отличие от Моуринью" //
Эдуард Безуглов: "Игнашевич на ЧМ-2018 – это реально. А Березуцкий еще и на Euro-2020 сыграет!"

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