23:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Безбородов – второй судья, назначивший три пенальти в ворота одной команды

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Владислав БЕЗБОРОДОВ назначен на дерби ЦСКА - "Спартак". И едет в Москву без привычных помощников.ЦСКА - "Спартак": Безбородов остался без своей бригады

 

Владислав Безбородов назначил три пенальти в ворота "Томи" в матче 25-го тура чемпионата России против "Анжи" (3:3).

До петербуржского арбитра, которому в воскресенье предстоит судить главное московское дерби ЦСКА"Спартак", три 11-метровых в одни ворота назначал только Валентин Иванов в матче "Ротор""Черноморец" в 1999 году.

Тогда московский арбитр трижды наказал новороссийцев (Веретенников два раза промазал, Тищенко забил) и дважды волгоградцев (Догузов оба забил). (Кирилл БУРДАКОВ)

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Анжи" - "Томь"

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