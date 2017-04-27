Безбородов – второй судья, назначивший три пенальти в ворота одной команды

Владислав Безбородов назначил три пенальти в ворота "Томи" в матче 25-го тура чемпионата России против "Анжи" (3:3).

До петербуржского арбитра, которому в воскресенье предстоит судить главное московское дерби ЦСКА – "Спартак", три 11-метровых в одни ворота назначал только Валентин Иванов в матче "Ротор" – "Черноморец" в 1999 году.

Тогда московский арбитр трижды наказал новороссийцев (Веретенников два раза промазал, Тищенко забил) и дважды волгоградцев (Догузов оба забил). (Кирилл БУРДАКОВ)

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Анжи" - "Томь"