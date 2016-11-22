Безбородов признал, что совершил ошибку, назначив в ворота "Арсенала" штрафной, который реализовал ЦСКА

Арбитр Владислав Безбородов, отработавший матч 14-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА (0:1), подчеркнул, что совершил ошибку, назначив на 19-й минуте встречи штрафной, с которого полузащитник Георгий Миланов забил гол. Спорный момент возник после соприкосновения мяча с хавбеком хозяев Игорем Горбатенко.

– Еще один сложнейший момент, – сказал в эфире телепрограммы "Свисток" Безбородов. – Чем больше я смотрю по телевизору повтор эпизода, тем больше убеждаюсь, что там ошибка не в назначении или не назначении 11-метрового, там ошибка вообще в назначении штрафного. Игрок "Арсенала" принимает мяч боком, и его рука, которая изначально далеко от тела, при приеме мяча идет к телу. В конце концов, мяч касается игрока где-то в районе плеча, вопрос уже не стоит о нарушении, нужно было продолжить матч. На повторах видно, что ближайший соперник не среагировал на этот эпизод.

Если бы футболист встречал мяч лицом, я бы мог на руки, увеличивает ли он объем тела. А мяч попал в плечо, преимущество игрок не извлекает из технического приема. Поэтому я считаю, что ошибся с назначением этого штрафного. Нужно было продолжить игру.

Оценку работе арбитров Николаева и Безбородова даст специальная комиссия