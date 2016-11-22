21:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Безбородов признал, что совершил ошибку, назначив в ворота "Арсенала" штрафной, который реализовал ЦСКА

"Арсенал" - ЦСКА. Спорный момент.
"Арсенал" - ЦСКА. Спорный момент.
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Арбитр Владислав Безбородов, отработавший матч 14-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА (0:1), подчеркнул, что совершил ошибку, назначив на 19-й минуте встречи штрафной, с которого полузащитник Георгий Миланов забил гол. Спорный момент возник после соприкосновения мяча с хавбеком хозяев Игорем Горбатенко.

– Еще один сложнейший момент, – сказал в эфире телепрограммы "Свисток" Безбородов. – Чем больше я смотрю по телевизору повтор эпизода, тем больше убеждаюсь, что там ошибка не в назначении или не назначении 11-метрового, там ошибка вообще в назначении штрафного. Игрок "Арсенала" принимает мяч боком, и его рука, которая изначально далеко от тела, при приеме мяча идет к телу. В конце концов, мяч касается игрока где-то в районе плеча, вопрос уже не стоит о нарушении, нужно было продолжить матч. На повторах видно, что ближайший соперник не среагировал на этот эпизод.

Если бы футболист встречал мяч лицом, я бы мог на руки, увеличивает ли он объем тела. А мяч попал в плечо, преимущество игрок не извлекает из технического приема. Поэтому я считаю, что ошибся с назначением этого штрафного. Нужно было продолжить игру.

Оценку работе арбитров Николаева и Безбородова даст специальная комиссия

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Гантэр

Да там пеналь надо было ставить.

22:27

Ралпачан Фляйшманъ

судьи в какой то своей параллельной вселенной живут. Пермь забивает ЦСКА гол, противоречащий футбольным правилам - норм, это не боковой не умеет считать, а игровой момент. Безбородов обделался, не дав Туле очевидный пенальти - надо срочно заявить, что на самом то деле ©, все эти ошибки были в пользу ЦСКА.

22:17

marshroot

пусть гинер назначит переигровку)

22:14

foreverCSKAforever

Яяяяяяяяяяяяяяяяяяяязь.

22:08

ferro5stone

Нам полегчало!

22:08

marksan

Во, баран! Теперь понятен уровень нашего судейского корпуса! Все видели одно, и только он другое!

22:06

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