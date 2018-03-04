Безбородов правильно засчитал гол "Арсенала"

На 90+2-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Ахмат" (1:0) арбитр Владислав Безбородов поступил верно, засчитав взятие ворот грозненцев. В том моменте рядом со штрафной площадью гостей их игрок Олег Иванов перестал играть в мяч, получив повреждение в столкновении с партнером по команде. Футболист "Арсенала" Кирилл Комбаров забрал мяч, сделал передачу в штрафную, атака продолжилась – Горан Чаушич забил победный гол. Отметим, что в такой ситуации у судьи не было необходимости приостанавливать матч.
А вот футболисты "Ахмата" начали выражать недовольство, видимо, полагая, что их соперники должны были в знак солидарности с Ивановым прервать атаку и остановиться. В итоге началась стычка. (Александр БОБРОВ)
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Трансляция матча "Арсенал" - "Ахмат"
- Ахмат (футбол)
- Олег Иванов (футболист)
- Владислав Безбородов
- Кирилл Комбаров
- Арсенал Тула
- Горан Чаушич
Mormon
1 после того, как Иванов остановился и схватился за ногу, встали все: и Ахмад и Арсенал. Т.к. свистка не последовало, игра не остановилась, то вопросы или к судье (непонятно с чего) или к игрокам Ахмата, которые прозевали момент... А судье чего надо было делать? Желтую Мухаммади показывать? За удар одноклубника... Получился бы новый способ затяжки времени... Игроки мутузят друг друга и валяются в корчах по 5 минут...
01:14
buran_narub
В этом моменте, мяч Арсеналу просто отдали, Иванов не Шон ОМэлли.
00:27
Mormon
И такое может быть, пока судья не свистнет игра не останавливается
00:06
buran_narub
А если-бы Безбородов нечаянно ударил себя носком по ахилу, остановили-бы игру?
23:59 4 марта
Mormon71
Притом, ели внимательно посмотреть даже удара со стороны второго игрока не было, он задев, подправил ногу Иванова на замахе, и тот сам себя ударил носком по ахилу опорной...
23:50 4 марта
Mormon71
ИМХО: Игра не остановлена, Иванов стал падать после того как мяча у него уже не стало, до этого стоял и думал: откинуть мяч (дать пас) или падать... Оценил обстановку, близко все перекрыты, перспективы развития нет, и принял решение упасть, остановить игру и потянуть время. После только и оставалась как прихрамывать... Акцентированного сильного удара по не было, возможно болезненно, если удар попал в кость, ну так перетерпи, откинь мяч за боковую или схвати в руки..
23:42 4 марта
Dioscur
Все понятно. Говорить не о чем
23:14 4 марта
buran_narub
Вратарь также может симулировать, как и полевой игрок, я говорю о двойных стандартах
23:06 4 марта
buran_narub
А чем вратарь отличается от полевого, у полевого 2 сердца, а у вратаря 0,5
23:03 4 марта
Dioscur
Вратарь-Полевой игрок. Разницу понимаешь или нет?
22:57 4 марта
buran_narub
В матче Краснодар - Ростов вратарь Краснодара Синицын столкнулся со своим игроком, упал, у Ростова опасный момент, судья останавливает игру. Двойные стандарты у российских судей?
22:55 4 марта
verivanna121189
Правильно, нечего время тянуть. Или уже самому надо было выбить мяч
22:48 4 марта
Dioscur
Если бы игрок потерял сознание, судья остановил бы встречу. А тут... как раньше играли в футбол? Никакого отброса мяча за боковую не было. И игрок, если не со сломанной ногой бежал до конца, да и со сломанной бывало. Потому что мужики были. А не так, что пальчик ударил и валяется по 10 минут, ждет когда мяч выбьют за боковую. Если мужик, ляжешь когда мяч уйдет за боковую, а не когда выбьют. Все вопросы к Иванову. Сами девочку воспитали
22:46 4 марта
rotor
Игроку Тереку надо было выбить мяч за боковую и просить помощи.
22:29 4 марта
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
не смотрел, но по описанной ситуации понял, что кое-кто решил потянуть время и поплатился за это?)) будет уроком дуракам.
22:27 4 марта
NRG
Отметим, что в такой ситуации у судьи не было необходимости приостанавливать матч. - А почему тогда останавливают судьи в других играх?Упал-присел игрок,может сердце останавливается или сознание теряет,да и фиг с ним,пусть подыхает!Так по вашему (Александр БОБРОВ)?
22:06 4 марта