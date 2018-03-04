Безбородов правильно засчитал гол "Арсенала"

На 90+2-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Ахмат" (1:0) арбитр Владислав Безбородов поступил верно, засчитав взятие ворот грозненцев. В том моменте рядом со штрафной площадью гостей их игрок Олег Иванов перестал играть в мяч, получив повреждение в столкновении с партнером по команде. Футболист "Арсенала" Кирилл Комбаров забрал мяч, сделал передачу в штрафную, атака продолжилась – Горан Чаушич забил победный гол. Отметим, что в такой ситуации у судьи не было необходимости приостанавливать матч.

А вот футболисты "Ахмата" начали выражать недовольство, видимо, полагая, что их соперники должны были в знак солидарности с Ивановым прервать атаку и остановиться. В итоге началась стычка. (Александр БОБРОВ)

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Трансляция матча "Арсенал" - "Ахмат"