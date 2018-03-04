21:21 4 марта | Футбол — РФПЛ

Безбородов правильно засчитал гол "Арсенала"

16

На 90+2-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Арсенал""Ахмат" (1:0) арбитр Владислав Безбородов поступил верно, засчитав взятие ворот грозненцев. В том моменте рядом со штрафной площадью гостей их игрок Олег Иванов перестал играть в мяч, получив повреждение в столкновении с партнером по команде. Футболист "Арсенала" Кирилл Комбаров забрал мяч, сделал передачу в штрафную, атака продолжилась – Горан Чаушич забил победный гол. Отметим, что в такой ситуации у судьи не было необходимости приостанавливать матч.

А вот футболисты "Ахмата" начали выражать недовольство, видимо, полагая, что их соперники должны были в знак солидарности с Ивановым прервать атаку и остановиться. В итоге началась стычка. (Александр БОБРОВ)

Скандальный гол "Арсенала": Родолфу удален после потасовки //
Трансляция матча "Арсенал" - "Ахмат"

 

16
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

Mormon

1 после того, как Иванов остановился и схватился за ногу, встали все: и Ахмад и Арсенал. Т.к. свистка не последовало, игра не остановилась, то вопросы или к судье (непонятно с чего) или к игрокам Ахмата, которые прозевали момент... А судье чего надо было делать? Желтую Мухаммади показывать? За удар одноклубника... Получился бы новый способ затяжки времени... Игроки мутузят друг друга и валяются в корчах по 5 минут...

01:14

buran_narub

В этом моменте, мяч Арсеналу просто отдали, Иванов не Шон ОМэлли.

00:27

Mormon

И такое может быть, пока судья не свистнет игра не останавливается

00:06

buran_narub

А если-бы Безбородов нечаянно ударил себя носком по ахилу, остановили-бы игру?

23:59 4 марта

Mormon71

Притом, ели внимательно посмотреть даже удара со стороны второго игрока не было, он задев, подправил ногу Иванова на замахе, и тот сам себя ударил носком по ахилу опорной...

23:50 4 марта

Mormon71

ИМХО: Игра не остановлена, Иванов стал падать после того как мяча у него уже не стало, до этого стоял и думал: откинуть мяч (дать пас) или падать... Оценил обстановку, близко все перекрыты, перспективы развития нет, и принял решение упасть, остановить игру и потянуть время. После только и оставалась как прихрамывать... Акцентированного сильного удара по не было, возможно болезненно, если удар попал в кость, ну так перетерпи, откинь мяч за боковую или схвати в руки..

23:42 4 марта

Dioscur

Все понятно. Говорить не о чем

23:14 4 марта

buran_narub

Вратарь также может симулировать, как и полевой игрок, я говорю о двойных стандартах

23:06 4 марта

buran_narub

А чем вратарь отличается от полевого, у полевого 2 сердца, а у вратаря 0,5

23:03 4 марта

Dioscur

Вратарь-Полевой игрок. Разницу понимаешь или нет?

22:57 4 марта

buran_narub

В матче Краснодар - Ростов вратарь Краснодара Синицын столкнулся со своим игроком, упал, у Ростова опасный момент, судья останавливает игру. Двойные стандарты у российских судей?

22:55 4 марта

verivanna121189

Правильно, нечего время тянуть. Или уже самому надо было выбить мяч

22:48 4 марта

Dioscur

Если бы игрок потерял сознание, судья остановил бы встречу. А тут... как раньше играли в футбол? Никакого отброса мяча за боковую не было. И игрок, если не со сломанной ногой бежал до конца, да и со сломанной бывало. Потому что мужики были. А не так, что пальчик ударил и валяется по 10 минут, ждет когда мяч выбьют за боковую. Если мужик, ляжешь когда мяч уйдет за боковую, а не когда выбьют. Все вопросы к Иванову. Сами девочку воспитали

22:46 4 марта

rotor

Игроку Тереку надо было выбить мяч за боковую и просить помощи.

22:29 4 марта

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

не смотрел, но по описанной ситуации понял, что кое-кто решил потянуть время и поплатился за это?)) будет уроком дуракам.

22:27 4 марта

NRG

Отметим, что в такой ситуации у судьи не было необходимости приостанавливать матч. - А почему тогда останавливают судьи в других играх?Упал-присел игрок,может сердце останавливается или сознание теряет,да и фиг с ним,пусть подыхает!Так по вашему (Александр БОБРОВ)?

22:06 4 марта

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!