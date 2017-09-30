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20:38 | Футбол — РФПЛ

Безбородов правильно удалил игрока "Урала"

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На 74-й минуте матча 12-го тура чемпионата России "Спартак""Урал" правильное решение принял арбитр Владислав Безбородов, наказав игрока гостей Грегора Балажица предупреждением за грубый фол против Луиза Адриану. Для Балажица желтая карточка стала второй (первую он получил еще до перерыва), и он покинул поле. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ZohanDvir

да Петруса еще раньше надо было удалять. явная игра рукой, а жёлтая у него уже была

21:06

Jean4

Там еще до этого должен был удалять игрока Урала, за явную игру рукой.

20:52