Безбородов правильно удалил игрока "Урала"

На 74-й минуте матча 12-го тура чемпионата России "Спартак" – "Урал" правильное решение принял арбитр Владислав Безбородов, наказав игрока гостей Грегора Балажица предупреждением за грубый фол против Луиза Адриану. Для Балажица желтая карточка стала второй (первую он получил еще до перерыва), и он покинул поле. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Урал"