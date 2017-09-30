Безбородов правильно удалил игрока "Урала"

На 74-й минуте матча 12-го тура чемпионата России "Спартак" – "Урал" правильное решение принял арбитр Владислав Безбородов, наказав игрока гостей Грегора Балажица предупреждением за грубый фол против Луиза Адриану. Для Балажица желтая карточка стала второй (первую он получил еще до перерыва), и он покинул поле. (Александр БОБРОВ)
ZohanDvir
да Петруса еще раньше надо было удалять. явная игра рукой, а жёлтая у него уже была
21:06
Jean4
Там еще до этого должен был удалять игрока Урала, за явную игру рукой.
20:52