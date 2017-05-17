Безбородов правильно удалил Антона Миранчука

На 60-й минуте матча 29-го тура чемпионата России "Урал" – "Локомотив" верное решение принял арбитр Владислав Безбородов, показав желтую карточку Антону Миранчуку. 60-й номер железнодорожников попытался обмануть судью и заставить его поверить, что Новиков нарушил правила. Судья правильно разобрался в единоборстве, определив, что игрок "Урала" не дотронулся до соперника, и вынес предупреждение. Для Миранчука оно стало вторым в матче, и ему пришлось покинуть поле. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"