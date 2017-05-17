19:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Безбородов правильно удалил Антона Миранчука

60-я минута матча "Урал" - "Локомотив". 60-я минута матча "Урал" - "Локомотив".
60-я минута матча "Урал" - "Локомотив".
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На 60-й минуте матча 29-го тура чемпионата России "Урал""Локомотив" верное решение принял арбитр Владислав Безбородов, показав желтую карточку Антону Миранчуку. 60-й номер железнодорожников попытался обмануть судью и заставить его поверить, что Новиков нарушил правила. Судья правильно разобрался в единоборстве, определив, что игрок "Урала" не дотронулся до соперника, и вынес предупреждение. Для Миранчука оно стало вторым в матче, и ему пришлось покинуть поле. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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delacrua

ахаха. позорник. девочка "Антоша" )))

19:14