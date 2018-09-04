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Безбородов получил приз лучшему арбитру сезона-2017/18

Приз лучшему арбитру России сезона-2017/18.
Приз лучшему арбитру России сезона-2017/18.

Во вторник на сборе судей премьер-лиги Владиславу Безбородову вручили приз лучшему арбитру прошлого сезона.45-летний рефери из Санкт-Петербурга был назван лучшим на исполкоме РФС 29 июня.

 

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