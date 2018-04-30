Безбородов не удалил игрока "СКА-Хабаровск"

На 15-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Уфа" – "СКА-Хабаровск" арбитр Владислав Безбородов вынес предупреждение игроку гостей Гришко, хотя имел основания применить более серьезное наказание – удаление.
В том эпизоде защитник хабаровской команды прямой ногой ударил Игбуна в область колена. К счастью, сильный удар шипами не привел к тяжелой травме. Если судить по видеоповтору, судье следовало показать Гришко красную карточку. (Александр БОБРОВ)
Курт Лямке
Да достал это беспредел и ГВК! А, это СКА, не ЦСКА.... обшибся малька, тогда нормалёк. Не интересует.
13:22