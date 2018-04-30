12:48 | Футбол — РФПЛ

Безбородов не удалил игрока "СКА-Хабаровск"

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На 15-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Уфа""СКА-Хабаровск" арбитр Владислав Безбородов вынес предупреждение игроку гостей Гришко, хотя имел основания применить более серьезное наказание – удаление.

В том эпизоде защитник хабаровской команды прямой ногой ударил Игбуна в область колена. К счастью, сильный удар шипами не привел к тяжелой травме. Если судить по видеоповтору, судье следовало показать Гришко красную карточку. (Александр БОБРОВ)

 

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Курт Лямке

Да достал это беспредел и ГВК! А, это СКА, не ЦСКА.... обшибся малька, тогда нормалёк. Не интересует.

13:22

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