Безбородов не назначил пенальти в ворота "Арсенала"

На 13-й минуте матча "Арсенал" – ЦСКА арбитр Владислав Безбородов ошибочно не наказал хозяев поля 11-метровым ударом. В том эпизоде в штрафной тульской команды ее защитник Вергара рукой, находившейся в неестественном положении, остановил мяч, посланный Чаловым. Возможно, судья счел, что удар наносился с близкого расстояния. (Александр БОБРОВ)
А380726
Владик продолжает играть проститута при Газпромовском нахлебнике?
20:02
vsvtjo
До конца сезона будем ведьм ловить, коли футбола нет?
19:57
onlywhitespartak
Нет денег нет пенальти )))
19:54
hattabych
По фотографиям все очень понятно. Видео где?
19:51