Безбородов не назначил пенальти в ворота "Арсенала". Фото Телеканал "Наш Футбол".

На 13-й минуте матча "Арсенал" – ЦСКА арбитр Владислав Безбородов ошибочно не наказал хозяев поля 11-метровым ударом. В том эпизоде в штрафной тульской команды ее защитник Вергара рукой, находившейся в неестественном положении, остановил мяч, посланный Чаловым. Возможно, судья счел, что удар наносился с близкого расстояния. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" – ЦСКА