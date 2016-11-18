19:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Безбородов не назначил пенальти в ворота "Арсенала"

Безбородов не назначил пенальти в ворота "Арсенала". Фото Телеканал "Наш Футбол". Безбородов не назначил пенальти в ворота "Арсенала". Фото Телеканал "Наш Футбол". Безбородов не назначил пенальти в ворота "Арсенала". Фото Телеканал "Наш Футбол".
Безбородов не назначил пенальти в ворота "Арсенала". Фото Телеканал "Наш Футбол".
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На 13-й минуте матча "Арсенал"ЦСКА арбитр Владислав Безбородов ошибочно не наказал хозяев поля 11-метровым ударом. В том эпизоде в штрафной тульской команды ее защитник Вергара рукой, находившейся в неестественном положении, остановил мяч, посланный Чаловым. Возможно, судья счел, что удар наносился с близкого расстояния. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" – ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (4)
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А380726

Владик продолжает играть проститута при Газпромовском нахлебнике?

20:02

vsvtjo

До конца сезона будем ведьм ловить, коли футбола нет?

19:57

onlywhitespartak

Нет денег нет пенальти )))

19:54

hattabych

По фотографиям все очень понятно. Видео где?

19:51

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