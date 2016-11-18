20:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Безбородов мог назначить второй пенальти в ворота "Арсенала"

Безбородов мог назначить второй пенальти в ворота "Арсенала". Фото Телеканал "Наш Футбол".
Безбородов мог назначить второй пенальти в ворота "Арсенала". Фото Телеканал "Наш Футбол".
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На 19-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Арсенал"ЦСКА арбитр Владислав Безбородов мог назначить второй пенальти в ворота хозяев поля, но вместо этого наказал Горбатенко штрафным ударом. Судье показалось, что контакт мяча с рукой полузащитника тульской команды случился вне пределов штрафной площади. В то время как видеоповтор свидетельствует об обратном. К счастью для ЦСКА, Миланов удачно выполнил "стандарт" и открыл счет. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" – ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (2)
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onlywhitespartak

Когда нет денег , нет любви какая щука эта селави ))

20:32

Сосед дворовского тренера

"борррродач", держись!!!! Никаких "дежурных чемоданчиков" от Гини....

20:18

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