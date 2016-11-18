Безбородов мог назначить второй пенальти в ворота "Арсенала"

На 19-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Арсенал" – ЦСКА арбитр Владислав Безбородов мог назначить второй пенальти в ворота хозяев поля, но вместо этого наказал Горбатенко штрафным ударом. Судье показалось, что контакт мяча с рукой полузащитника тульской команды случился вне пределов штрафной площади. В то время как видеоповтор свидетельствует об обратном. К счастью для ЦСКА, Миланов удачно выполнил "стандарт" и открыл счет. (Александр БОБРОВ)
onlywhitespartak
Когда нет денег , нет любви какая щука эта селави ))
20:32
Сосед дворовского тренера
"борррродач", держись!!!! Никаких "дежурных чемоданчиков" от Гини....
20:18