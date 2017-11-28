Безбородов и Лапочкин судят матчи "Спартака" и "Локомотива", на игру "Зенит" - "Урал" назначен Карасев

Назначены судьи и инспекторы на матчи 19-го тура чемпионата России. Встречу между "Арсеналом" и "Спартаком", которая пройдет в Туле в пятницу, 1 декабря, рассудит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На субботнюю встречу "Зенит" – "Урал" назначен Сергей Карасев из Москвы, а "Локомотив" – "Рубин" - Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.
1 декабря (пятница)
ЦСКА – "Тосно": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
"Арсенал" – "Спартак": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
2 декабря (суббота)
"Зенит" – "Урал": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
"Динамо" – "Ростов": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
"Локомотив" – "Рубин": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
3 декабря (воскресенье)
"Уфа" – "Амкар": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Игорь Синер (Омск).
"Краснодар" – "Ахмат": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
"Анжи" – "СКА-Хабаровск": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
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Дополнительная информация
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Сергей Карасев (судья)
- Владислав Безбородов
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Виталий Мешков
- Арсенал Тула
- Уфа
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Тосно
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Роман Галимов (судья)
- Владимир Сельдяков
Millwall82
Don, ну судя по 0-3 (в москве) 1-4 (в москве), 5-0, 5-1, 5-2, 4-1, 3-0, 4-2....у Спартака оно еще вечность не заживет)
16:18
Don
Millwall82, балабол, очко зашил своё после вчерашнего?)
16:00
Millwall82
The Godfather, то не случайность, а подковерные игры, коих в РФПЛ, настолько ужасные что трансляцию убрали с МатчТВ.
15:50
The Godfather
Даешь, Арсенал-Спартак_3:0 Один раз случайность, два-раза -мастерство!
15:40
Millwall82
спартаки во всем уже копирует коней.
15:30
Millwall82
дог опять будет.
15:29
Serenky25
Не надо с Арсеналом. Пусть лучше с Ливерпулем судит.
15:27
Askido
Туляки!!! Сделайте чудо!!!
15:24
shpasic
крупная сухая победа у Спартака в кармане)
15:18