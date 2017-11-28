15:08 | Футбол — РФПЛ

Безбородов и Лапочкин судят матчи "Спартака" и "Локомотива", на игру "Зенит" - "Урал" назначен Карасев

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Назначены судьи и инспекторы на матчи 19-го тура чемпионата России. Встречу между "Арсеналом" и "Спартаком", которая пройдет в Туле в пятницу, 1 декабря, рассудит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На субботнюю встречу "Зенит""Урал" назначен Сергей Карасев из Москвы, а "Локомотив""Рубин" - Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

1 декабря (пятница)

ЦСКА"Тосно": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

"Арсенал""Спартак": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

2 декабря (суббота)

"Зенит""Урал": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

"Динамо""Ростов": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Локомотив""Рубин": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

3 декабря (воскресенье)

"Уфа""Амкар": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Краснодар""Ахмат": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Анжи""СКА-Хабаровск": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

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http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/88222.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 19-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Millwall82

Don, ну судя по 0-3 (в москве) 1-4 (в москве), 5-0, 5-1, 5-2, 4-1, 3-0, 4-2....у Спартака оно еще вечность не заживет)

16:18

Don

Millwall82, балабол, очко зашил своё после вчерашнего?)

16:00

Millwall82

The Godfather, то не случайность, а подковерные игры, коих в РФПЛ, настолько ужасные что трансляцию убрали с МатчТВ.

15:50

The Godfather

Даешь, Арсенал-Спартак_3:0 Один раз случайность, два-раза -мастерство!

15:40

Millwall82

спартаки во всем уже копирует коней.

15:30

Millwall82

дог опять будет.

15:29

Serenky25

Не надо с Арсеналом. Пусть лучше с Ливерпулем судит.

15:27

Askido

Туляки!!! Сделайте чудо!!!

15:24

shpasic

крупная сухая победа у Спартака в кармане)

15:18