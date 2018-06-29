Безбородов - арбитр года по версии РФС

В пятницу, 29 июня, в Доме футбола прошло очередное заседание Исполкома РФС, на котором в числе прочего был утвержден список лауреатов - лучших игроков, тренеров, арбитров и команд РФ по итогам футбольного сезона 2017/18.



Лучшим арбитром года стал 45-летний Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Смолов - лучший игрок сезона-2017/18 по версии РФС //

Семин - лучший тренер сезона в РФПЛ, "Локомотив" - лучшая команда //

Головин лучший молодой игрок года по версии РФС //

Назван список 33 лучших игроков сезона в РФПЛ