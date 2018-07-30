Без Дзагоева, но с Игнашевичем. ЦСКА вылетел на матч с "Крыльями Советов"

ЦСКА на официальном сайте объявил заявку на матч 1-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко взял на игру в Самаре 19 игроков.

Отметим, что полузащитник Алан Дзагоев, получивший травму в матче за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0 – д.в.), остался в Москве. По словам врача клуба Шагабутдина Керимова, 28-летний хавбек повредил икроножную мышцу. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Как ранее сообщил Твиттер ЦСКА, вместе с командой в Самару полетел бывший защитник, тренер армейской "молодежки" Сергей Игнашевич.

Заявка ЦСКА на матч против "Крыльев Советов":

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Мариу Фернандес, Никита Чернов, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.

полузащитники: Хетаг Хосонов, Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Тимур Пухов, Ильзат Ахметов.

нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин.

"Крылья Советов" – ЦСКА: чемпионата России по футболу, 31 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)

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